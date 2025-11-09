El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 03:00, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondan los 12 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 01:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 03:00.

A partir de las 04:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, un fenómeno que se mantendrá durante el resto del día. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados entre las 04:00 y las 07:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 76% a las 04:00 y bajará hasta un 39% a las 16:00, lo que generará una sensación de mayor confort.

El viento soplará desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando su máxima velocidad de 29 km/h a las 10:00. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, y se espera que continúe soplando con intensidad moderada hasta la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el aumento de la temperatura y el cielo parcialmente nublado, sugiere un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 17:00 y cerrando el día en torno a los 13 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará agradable y cálido en las horas centrales. En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, perfecto para aprovechar al máximo el fin de semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.