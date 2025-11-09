El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 18 grados a las 15:00 horas y culminando en 19 grados a las 16:00 horas. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 28% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que es favorable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida en las horas centrales del día.

No se anticipa precipitación en Bailén, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y propicio para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.