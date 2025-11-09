El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Baeza se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 78% a las 07:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 10:00, con una velocidad de 17 km/h, lo que podría proporcionar un ligero frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se suavizará, especialmente por la tarde, donde se espera que las velocidades sean más moderadas, rondando los 3 km/h hacia el final de la jornada.
El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de aproximadamente 10 horas y 19 minutos de luz solar. Este es un buen momento para salir y disfrutar de la belleza del entorno, ya que el tiempo será propicio para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, el día en Baeza se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.
