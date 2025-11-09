El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Baena se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avancen las horas, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol ascienda, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y descendiendo a un 39% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 18:11 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará agradable y templado durante las horas centrales.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.