El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% a medianoche y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Este descenso en la humedad puede contribuir a una sensación de mayor confort a medida que las temperaturas aumentan. Sin embargo, hacia la noche, la humedad volverá a incrementarse, alcanzando un 48% a las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:50, permitiendo que la luz del sol ilumine Andújar desde temprano, mientras que el ocaso se espera a las 18:09, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del buen tiempo. En resumen, el día se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes de Andújar pueden aprovechar al máximo esta jornada, disfrutando de la belleza del paisaje otoñal en un entorno cómodo y seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.