El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día, con un índice de probabilidad de lluvia que se mantiene en cero.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 66%, aumentando ligeramente hasta un 71% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, alcanzando niveles más cómodos de entre el 36% y el 62% durante la tarde y la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará a noreste, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, aunque no se espera que esto afecte la visibilidad ni la temperatura, que se mantendrá agradable. La puesta de sol está programada para las 18:20, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Almonte podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente soleada y templada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado, los almonteños podrán aprovechar al máximo este día de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.