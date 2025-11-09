El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 8-9 km/h durante la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin indicios de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

Es importante que los habitantes de Aljaraque se preparen para un día de clima estable, ideal para disfrutar de actividades familiares o deportivas. Con un cielo despejado en la mañana y nubes altas en la tarde, la jornada promete ser placentera. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas descenderán y la brisa del norte puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que el día sea perfecto para disfrutar al aire libre.

