El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que irán apareciendo a lo largo de la jornada. La temperatura matutina comenzará en torno a los 6 grados, manteniéndose fresca durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados hacia las 9 de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura seguirá ascendiendo, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Este incremento en el termómetro se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 69% en la mañana a un 36% en la tarde, lo que proporcionará una sensación de mayor confort. Sin embargo, la humedad comenzará a aumentar nuevamente hacia la tarde-noche, alcanzando un 54% al final del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 18 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en Alcalá la Real.

