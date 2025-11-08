El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 30% durante las primeras horas, lo que podría dar lugar a algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones significativas de agua. El viento soplará del suroeste a una velocidad de 10 a 12 km/h, lo que aportará un ligero alivio a la sensación térmica.

Durante la tarde, el cielo se despejará en gran medida, permitiendo que el sol brille y las temperaturas alcancen su punto máximo de 20 grados . La humedad comenzará a descender, llegando a un 38% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. Sin embargo, se mantendrá una ligera brisa del norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la tarde y noche, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un inicio nublado que dará paso a un ambiente más soleado por la tarde, con temperaturas agradables y un viento moderado. Los residentes pueden disfrutar de un día sin lluvias significativas, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero frescor por la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.