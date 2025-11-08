El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Utrera se despertará con un ambiente fresco y nublado. A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 80%. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, llegando a los 15 grados hacia las 10:00 horas.

Durante la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar lugar a lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 40% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.2 mm de lluvia pronosticados. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avance el día. Hacia el mediodía, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que se acerque la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que contribuirá a un ambiente algo más fresco.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:18.

La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 56% hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Utrera será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un leve riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad en la naturaleza, siempre con una chaqueta ligera a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.