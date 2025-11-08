El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 80% en el periodo de 1 a 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. A partir de las 3 de la mañana, el cielo se despejará gradualmente, y se espera que para las 10 de la mañana, el sol brille en un cielo mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 15 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento soplará desde el norte-noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:07.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un inicio nublado con lluvias ligeras, seguido de un cambio hacia un tiempo soleado y agradable durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que, si planean salir, lleven consigo una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche, y que disfruten de las condiciones favorables que se presentarán a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.