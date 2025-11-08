El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Tomares se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que durante el periodo de 00:00 a 07:00, la nubosidad será intensa, con un 20% de probabilidad de precipitación, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea escasa, alrededor de 0.2 mm. A medida que avance la mañana, la situación mejorará gradualmente, y se prevé que los intervalos nubosos den paso a cielos despejados.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados al amanecer y descenderán a 12 grados hacia el mediodía. A lo largo del día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 89% al amanecer y bajarán a un 39% en la tarde.

El viento soplará desde el sur y el norte, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. En las primeras horas, se registrará un viento suave de 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de las 08:00, el cielo se despejará, y se espera que la mayor parte del día esté dominado por cielos limpios, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando los 20 grados a las 13:00 y 21 grados a las 15:00. La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que el sol brillará con fuerza y la probabilidad de lluvia será nula.

Sin embargo, hacia el final de la jornada, a partir de las 19:00, el cielo comenzará a cubrirse nuevamente con nubes altas, aunque sin previsión de precipitaciones. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 14 grados a las 21:00 y 13 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día que, a pesar de comenzar con nubes y algo de lluvia, se transformará en una jornada mayormente soleada y agradable en Tomares.

