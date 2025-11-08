El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso en las primeras horas, especialmente entre la medianoche y la 1 de la mañana, donde se prevé una ligera posibilidad de lluvia, con una precipitación estimada de 0.2 mm. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes darán paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo a 12 grados en la mañana. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 59% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad se mantendrá en niveles más cómodos, lo que contribuirá a un ambiente más agradable durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 25 km/h a las 6 de la mañana. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante el resto del día, con un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se mantenga seco y soleado a partir de la mañana. No se prevén tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y soleado en San Juan de Aznalfarache. En resumen, se anticipa un día mayormente despejado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.