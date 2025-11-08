El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15 horas, donde se prevé que llegue a los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante la mayor parte del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que hay un 75% de posibilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar con algunas gotas, el resto del día se mantendrá seco, permitiendo que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas de la localidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo más despejado, especialmente en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más claro.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con algunas posibilidades de lluvia en la mañana, pero con una mejora notable hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un día variable, pero en general, las condiciones mejorarán a medida que se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.