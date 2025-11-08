El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de niebla y algunas horas de sol. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 50% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta en las primeras horas del día, con un 90% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que permitirá que el sol asome en algunos momentos, especialmente en la tarde. A pesar de esto, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos ligeros en la mañana.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que el día avance, la niebla se disipará y la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de un ambiente más despejado.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y niebla en la mañana, seguido de una tarde más despejada y agradable. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, pero estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.