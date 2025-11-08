El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% a la medianoche y alcanzando picos del 100% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. A medida que avance la mañana, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma que se ha reportado en las primeras horas podría limitar la visibilidad, especialmente en las zonas más rurales.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a dispersar un poco la bruma y a mejorar la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con algunas horas de sol que se prevén hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados por la noche. La puesta de sol está programada para las 18:12, momento en el cual el cielo podría mostrar algunos claros, ofreciendo un espectáculo visual para los que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con vientos moderados y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo a pesar de la bruma matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.