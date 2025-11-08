El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 15 grados , con una humedad relativa que alcanza el 75%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, con un cielo que se mantendrá mayormente cubierto.

Durante la mañana, se prevé un cielo cubierto con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm. La probabilidad de lluvia es del 15% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que el cielo se despeje en gran parte de la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento se moderará, lo que permitirá que la temperatura se mantenga más estable.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que la humedad relativa disminuya gradualmente, alcanzando un 54% a las 12 del mediodía y un 46% a las 1 de la tarde. Esto podría hacer que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre, especialmente con temperaturas que alcanzarán los 21 grados en su punto máximo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:15. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es baja durante todo el día, lo que sugiere que no habrá interrupciones significativas en las actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se caracteriza por un inicio de jornada fresco y cubierto, con una mejora notable en las condiciones hacia la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.