El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con algunas horas de poco nuboso y momentos despejados, especialmente en la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores. Sin embargo, se anticipa un aumento gradual, alcanzando los 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 97% en las primeras horas del día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de precipitación es del 40% en las primeras horas del día, se espera que las lluvias sean ligeras y esporádicas, con un total acumulado de 0.1 mm.

La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 40% durante la mañana, aunque se prevé que disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cierta inestabilidad, las condiciones mejorarán a medida que avance la jornada.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día con cielos cambiantes, temperaturas agradables en la tarde y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias ligeras en las primeras horas y disfrutar de las temperaturas más cálidas a medida que el día avanza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.