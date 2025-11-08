El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 3:00 AM, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el tiempo se mantenga seco durante el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se anticipa un leve aumento, alcanzando los 19 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en la mañana, con valores que rondarán el 76% al inicio del día y bajando a un 40% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 20 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 5 km/h hacia la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 40% en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el tiempo será inestable al principio, las condiciones mejorarán a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla afecten la visibilidad en las primeras horas, especialmente entre las 6:00 y las 8:00 AM, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la visibilidad mejorará notablemente.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves, alta humedad y vientos moderados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la madrugada, el resto del día se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.