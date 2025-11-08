El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 15 y 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 55% durante las primeras horas del día, lo que indica que es posible que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se estabilice, con cielos parcialmente despejados hacia la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, pero se espera que mejore a medida que el sol se eleve.

En cuanto a la calidad del aire, la bruma y la niebla podrían ser factores a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales si se encuentran en la carretera durante la mañana.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer agradable alrededor de las 18:17. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 13 grados , y el cielo se mantendrá despejado, lo que podría ofrecer una buena oportunidad para observar las estrellas.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas, seguido de un ambiente más despejado hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.