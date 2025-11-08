El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Montilla se prepara para un día mayormente nuboso, con un cielo que alternará entre cubierto y poco nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la nubosidad será notable, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 75% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , alcanzando un máximo de 14 grados a media mañana. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 84% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que son más sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. A medida que el día progrese, se espera que el viento disminuya ligeramente, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más tranquila. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 31 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la mañana.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día. Esto, combinado con la alta humedad y la nubosidad, podría generar un ambiente propenso a la inestabilidad atmosférica. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, y se espera que el cielo se aclare un poco hacia la tarde, con períodos de sol intercalados.

En cuanto a la tarde, se anticipa que las temperaturas se mantendrán en torno a los 15-16 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo relativamente templado, aunque con la posibilidad de que la nubosidad regrese hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:13, momento en el que la temperatura comenzará a descender nuevamente.

En resumen, Montilla experimentará un día variable, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.