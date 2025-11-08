El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo gradualmente, alcanzando un mínimo de 12 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 90% a las 00:00 y 91% a la 01:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 47% a las 13:00 y estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se sentirá más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 26 km/h, siendo más intenso durante la mañana y la tarde. A primera hora, el viento alcanzará los 17 km/h, aumentando a 26 km/h entre las 12:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado y la ausencia de lluvia brindarán un ambiente agradable.

La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 15:00, con 22 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas caerán a 16 grados a las 20:00 y continuarán bajando hasta llegar a 13 grados a las 23:00.

En resumen, el día en Moguer se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, con temperaturas agradables y un viento moderado que contribuirá a un ambiente cómodo. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén interrupciones por lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.