El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. Sin embargo, a partir de las 3 de la madrugada, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 80% entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se prevén intervalos de lluvia escasa, lo que podría hacer que el suelo se mantenga húmedo y resbaladizo. A lo largo de la mañana, la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noreste, manteniendo velocidades moderadas que podrían alcanzar hasta 12 km/h en las horas centrales del día.

A partir del mediodía, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque seguirán predominando los intervalos nubosos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados , lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que se aventuren al aire libre. Sin embargo, la alta humedad podría hacer que la sensación de calor sea menos intensa.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes y lluvia, terminará con cielos más despejados y temperaturas frescas.

En resumen, Martos experimentará un día variable, con un inicio húmedo y nublado que dará paso a un ambiente más despejado y fresco por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia en las primeras horas y disfrutar de la mejora del tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.