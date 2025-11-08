El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 13 y 21 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es del 50% durante la mañana, lo que sugiere que podrían registrarse lluvias escasas, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la posibilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga seco durante la tarde y la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 60% al final del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el sol se eleve, la dirección del viento cambiará a norte, manteniendo velocidades moderadas.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, pasando de un estado cubierto a poco nuboso en las horas centrales, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, especialmente entre las 12:00 y las 16:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y la temperatura comenzará a descender nuevamente.

La salida del sol se producirá a las 07:53, mientras que el ocaso será a las 18:17, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el otoño. La combinación de temperaturas suaves, alta humedad y viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, hoy en Marchena se espera un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables, posibilidad de lluvias ligeras y un viento que aportará frescura a la jornada. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse un poco, especialmente en las horas más frescas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.