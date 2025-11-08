El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo variable que comenzará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a intervalos nubosos, lo que permitirá que el sol asome en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 16 grados, que irán descendiendo hasta los 12 grados a media mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, pero se espera que el resto del día permanezca seco. No se prevén tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso será a las 18:19, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable, ideal para disfrutar de paseos y actividades en familia. En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nuboso con temperaturas agradables y vientos moderados, ofreciendo un tiempo propicio para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.