El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con periodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante las primeras horas del día. A partir de las 3 de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación alcance un 90%, lo que podría traducirse en ligeras lluvias, aunque se anticipa que la cantidad será mínima, con un registro de 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 17 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 60% hacia la noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea suave, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es del 50% en las primeras horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque la actividad eléctrica no se anticipa como un fenómeno significativo. A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas disminuirá, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la tarde.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable, especialmente en las primeras horas del día, y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.