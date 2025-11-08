El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol que ofrecerán un respiro entre las nubes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 12 grados a media tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en las horas de la tarde, pero se mantendrá en niveles moderados.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán significativas, permitiendo que los residentes de Lora del Río puedan disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque podría verse afectada brevemente por la presencia de nubes densas en la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera que las nubes se disipen parcialmente, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados , y una baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos del norte aportarán un toque de frescura, haciendo de este un día agradable para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.