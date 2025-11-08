El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variable en Linares, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.3 mm. La temperatura en este periodo se mantendrá en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 65%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las probabilidades de lluvia disminuirán a cero entre las 7 y la 1 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados, y la humedad relativa se incrementará, alcanzando hasta un 74% en las horas más cálidas. El viento soplará del suroeste a una velocidad de 5 a 13 km/h, lo que puede contribuir a una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con condiciones de poco nuboso a despejado a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más seco y agradable. El viento cambiará de dirección, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h.

En la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados hacia la medianoche, con una humedad relativa que se estabilizará en torno al 61%. Las condiciones de viento seguirán siendo suaves, con ráfagas que no superarán los 12 km/h.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un inicio nuboso con posibilidades de lluvia escasa, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche, donde se espera un tiempo más despejado y fresco. Es recomendable llevar abrigo, especialmente durante las horas de la mañana y la noche, y disfrutar de las mejores condiciones climáticas que se presentarán a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.