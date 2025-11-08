El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el resto del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 92% a las 00:00, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance el día, situándose en torno al 53% a las 12:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas agradables y una humedad más baja hará que el tiempo sea más placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 11:00. Esto podría generar un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Lepe disfruten de un día sin interrupciones meteorológicas. Las condiciones son propicias para paseos, actividades deportivas y reuniones al aire libre, ya que el sol brillará sin obstáculos en el cielo.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:24, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas. En resumen, el día de hoy en Lepe se perfila como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.