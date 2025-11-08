El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variado en Lebrija, con predominancia de cielos cubiertos y algunas intervalos nubosos. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, alcanzando hasta 17 grados en el periodo de las 2 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia ligera entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto podría traducirse en intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 3 de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada que podría alcanzar hasta 26 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

Durante la tarde, el cielo se despejará en gran parte, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un máximo de 22 grados . La humedad comenzará a descender, llegando a un 36% hacia el final de la tarde, lo que permitirá que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidades después de la 1 de la tarde, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará a medida que avance el día.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un inicio nublado con posibilidades de lluvia ligera, seguido de una tarde más despejada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.