El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variado en Jaén, con predominancia de cielos despejados y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero cómodo.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados . La humedad relativa será notable, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescura se mantendrá debido a la humedad en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades en todos los periodos. Sin embargo, es importante mencionar que en las primeras horas de la mañana, existe una ligera posibilidad de bruma, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 45 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. En la tarde, se espera que el viento se calme, con velocidades que rondarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de tranquilidad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el inicio del día podría traer algo de inestabilidad, la tendencia será hacia un tiempo más estable y agradable.

En resumen, Jaén disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante la posibilidad de bruma en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.