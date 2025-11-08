El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde se espera una precipitación de 0.3 mm. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá en intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 12°C.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 12°C y 13°C durante la mañana. El viento soplará del sur a una velocidad de entre 8 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica algo más fresca.

A medida que el día avance, se espera que el cielo se aclare, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo despejado desde las 08:00 hasta las 15:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con valores que podrían llegar a los 21°C. La humedad comenzará a disminuir, bajando a un 39% en las horas más cálidas del día.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 30% entre la 01:00 y las 07:00 del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia las 21:00 y bajando a 14°C a las 23:00.

El viento cambiará de dirección, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca por la noche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se vivirá un día variable, con intervalos de sol y nubes, temperaturas agradables durante el día, pero con un regreso a la nubosidad y la posibilidad de lluvia ligera hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.