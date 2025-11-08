El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se sitúa en 16 grados, con una humedad relativa alta del 84%, lo que acentúa la sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo muestre intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aunque las lluvias serán mínimas, con acumulados que apenas alcanzarán los 0.1 mm. La bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Durante la tarde, el tiempo mejorará notablemente, con cielos despejados que permitirán que la temperatura alcance su pico máximo de 22 grados. La humedad comenzará a disminuir, bajando a niveles más confortables, alrededor del 36% hacia las horas centrales del día. El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h, lo que aportará una sensación de frescura y hará que el ambiente sea más agradable para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:19. La probabilidad de tormentas es nula durante la tarde y la noche, lo que sugiere que no habrá interrupciones en las actividades nocturnas.

Es importante tener en cuenta que, aunque las lluvias serán escasas, la alta humedad en las primeras horas del día podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera o un paraguas si se planea salir temprano.

En resumen, Coria del Río experimentará un día con un inicio fresco y húmedo, seguido de una tarde soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La noche se presentará tranquila y despejada, perfecta para contemplar las estrellas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.