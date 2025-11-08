El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la temperatura se mantiene en torno a los 14 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa es alta, alcanzando el 76% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos.

Durante las primeras horas, el cielo estará nuboso con posibilidades de lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se prevé una probabilidad de precipitación del 15%. Sin embargo, a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, y se espera que las nubes den paso a un día mayormente soleado. Las temperaturas irán oscilando entre los 10 y 14 grados, alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable a lo largo del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su intensidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo tranquilo y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el cielo, ya que la nubosidad podría aumentar nuevamente hacia la noche.

La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 21 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre. La puesta de sol se espera para las 18:13, momento en el cual el cielo podría mostrar un hermoso atardecer, aunque con algunas nubes dispersas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura. En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.