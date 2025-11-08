El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en el periodo inicial, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque las probabilidades de lluvia disminuirán significativamente, alcanzando un 0% entre las 07:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. La sensación térmica será moderada, con una humedad relativa que comenzará en un 92% y descenderá a un 40% hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas centrales, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, aunque esta cifra se reducirá a 0% en las horas posteriores. Esto indica que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para tormentas significativas.

La salida del sol se producirá a las 07:56, y el ocaso será a las 18:19, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, dando paso a un ambiente más tranquilo y fresco, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día con cielos mayormente nublados, temperaturas moderadas y vientos frescos, lo que sugiere que es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.