El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad será escasa durante todo el día, con algunas horas en las que se prevé un cielo poco nuboso, especialmente en la tarde. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Cartaya pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 92% a las 00:00, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 12 km/h en la tarde. Las rachas más fuertes se esperan entre las 11:00 y las 12:00, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un máximo de 21 grados a las 3 de la tarde. Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:24, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los cartayeros podrán aprovechar el día para realizar actividades al exterior, ya sea en familia o con amigos, disfrutando de un ambiente fresco y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.