El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que el cielo estará cubierto con lluvia escasa durante el periodo inicial, con una probabilidad de precipitación del 25% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, y se espera que el cielo se despeje, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se anticipa un ligero aumento en la temperatura durante la tarde, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 3:00 PM. A medida que el sol se asome, la sensación térmica será más agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 35% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser mayormente del norte y noroeste hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7:00 AM y las 7:00 PM, lo que sugiere que, aunque el día comenzará con cielos nublados, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Carmona estén preparados para posibles chubascos ligeros en la mañana.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10:00 PM. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco para las actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 6:17 PM, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes y posibles lluvias, promete terminar con cielos despejados y temperaturas agradables.

