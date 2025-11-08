El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso durante las primeras horas, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se prevé una ligera lluvia, con una precipitación estimada de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente más soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 88% y bajará hasta un 34% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 9 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más altas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, que se reducirá a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque se inicie el día con algo de nubosidad, las condiciones mejorarán notablemente, permitiendo disfrutar de un tiempo mayormente soleado.

La puesta de sol está prevista para las 18:19, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.