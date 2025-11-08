El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente nublado en Cabra, con una notable probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de lluvia del 85%. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C y 12°C, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en la madrugada.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 12-13°C, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, rondando el 89% a las 9 de la mañana.

Durante la tarde, se espera que el tiempo mejore gradualmente. A partir de las 10 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, con intervalos de sol que permitirán que la temperatura alcance hasta los 17°C en su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 62% a las 12 del mediodía.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento se moderará, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

Por la noche, el cielo se despejará casi por completo, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles más frescos, alrededor de 12°C. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los habitantes. La visibilidad será buena, y no se prevén condiciones adversas para la circulación.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un inicio nublado y fresco, con lluvias ligeras en la mañana, seguido de una tarde más soleada y cálida. Los habitantes pueden disfrutar de un tiempo más agradable hacia el final del día, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.