El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 12 y 17 grados , siendo más fresca en la mañana y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, aunque se prevén momentos de poco nuboso en la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, antes de bajar nuevamente hacia la tarde y la noche. La humedad relativa será alta, rondando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, aunque se espera que disminuya a medida que avance el día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es del 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia ligera al inicio, el resto del día se mantendrá seco. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es moderada, con un 50% de probabilidad en las primeras horas, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:19, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las estrellas comiencen a asomarse. La temperatura descenderá a unos 14 grados hacia la noche, lo que hará que sea un momento agradable para disfrutar del aire libre, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio cubierto con posibilidad de lluvia escasa, seguido de un periodo de cielos más despejados y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.