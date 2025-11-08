El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dando paso a momentos de sol, especialmente entre las 07:00 y las 15:00, cuando el cielo se presentará despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 12 grados a media mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. A partir de las 17:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 61% hacia la noche. Esto podría hacer que la tarde se sienta más cómoda, especialmente con la presencia del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 9 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas centrales del día. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 15% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y nula en el resto del día. No se esperan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente tranquilo y soleado.

En resumen, Bormujos experimentará un día de clima variable, con intervalos de sol y nubes, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las horas de sol y el tiempo templado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.