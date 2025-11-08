El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso con lluvias ligeras, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde se espera una probabilidad de precipitación del 55%. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados al inicio del día, con una ligera disminución a 12 grados hacia la tarde.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque las lluvias tenderán a ser escasas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 7 km/h, aumentando a 12 km/h en las horas posteriores, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica.

Durante el periodo de 08:00 a 12:00, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las lluvias serán mínimas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. El viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 18 km/h.

En la tarde, entre las 12:00 y las 18:00, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una tendencia a despejarse hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados a las 16:00, proporcionando un respiro del fresco matutino. La humedad seguirá disminuyendo, llegando a un 36% hacia las 15:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00. El viento se mantendrá en dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente nublado con escasas lluvias, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que lleven un paraguas por si acaso y que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.