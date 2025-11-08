El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con ligeras precipitaciones, acumulando alrededor de 0.4 mm a 0.1 mm de lluvia. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía, con una visibilidad reducida debido a la niebla que se instalará en la zona.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las primeras horas. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando un máximo de 15 grados por la tarde, mientras que la humedad comenzará a descender, lo que podría proporcionar un alivio temporal del ambiente húmedo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos del día, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con la posibilidad de que se presenten períodos de sol intercalados con nubes. La probabilidad de precipitaciones se reducirá drásticamente a cero entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que permitirá que los residentes de Baeza disfruten de un tiempo más agradable durante las horas centrales del día.

Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, la niebla podría regresar, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 10 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse en automóvil.

En resumen, el día de hoy en Baeza se caracterizará por un inicio húmedo y cubierto, seguido de una mejora en las condiciones climáticas durante la tarde, aunque se recomienda estar atentos a la posible niebla que podría regresar por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.