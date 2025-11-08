El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, hay una probabilidad del 90% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la madrugada, aunque estas no deberían afectar las actividades diarias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será mayormente estable y agradable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Baena hasta el ocaso, que se producirá a las 18:12. Esto brindará la oportunidad de disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un momento perfecto para aprovechar el entorno natural y realizar actividades que permitan disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.