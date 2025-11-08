El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde se espera una precipitación de 0.2 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La brisa será suave, con vientos del noroeste que alcanzarán velocidades de hasta 5 km/h. A partir de las 08:00, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, con un aumento en la temperatura y una disminución en la probabilidad de lluvia.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas asciendan hasta los 20 grados en su punto máximo, ofreciendo un respiro del fresco matutino. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente. Los vientos del norte se intensificarán, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La humedad relativa también disminuirá, alcanzando un 34% hacia las 17:00, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable para actividades al aire libre.

Es importante destacar que la probabilidad de tormentas es baja durante todo el día, con un 0% de probabilidad en los periodos de 07:00 a 19:00. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, Andújar experimentará un día con cielos cubiertos al inicio, seguido de una mejora significativa en las condiciones meteorológicas, con temperaturas agradables y cielos despejados por la tarde y noche. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.