El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 96% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 69% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará principalmente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se anticipan rachas más fuertes que podrían alcanzar hasta los 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A pesar de estas rachas, el viento no debería representar un inconveniente significativo para disfrutar de un día en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados . Este será el momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá despejado y agradable. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 12 grados hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 18:23, marcando el final de un día soleado y fresco. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas sugiere que será un día propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.