El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de niebla y algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esta niebla puede dificultar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones que se desplacen por la zona.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Sin embargo, a partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el resto del día permanezca seco, aunque el cielo seguirá cubierto.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h por la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la niebla en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día. A partir de la tarde, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando mínimas de 7 grados en las horas nocturnas.

El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 18:10, marcando un día con pocas horas de luz. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Alcalá la Real, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un ambiente más estable hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.