El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de noviembre

El día de hoy, 8 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 16 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, con mínimas de 12 grados en las primeras horas y máximas de 21 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 35% en las horas de mayor calor. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que alivie las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades a lo largo del día. Sin embargo, se ha registrado un 25% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la mañana, aunque no se anticipan lluvias significativas. La precipitación acumulada se estima en solo 0.2 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no afectará las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 18:19, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo despejado, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-07T20:57:13.