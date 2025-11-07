El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 7 de noviembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 12 grados en las primeras horas de la mañana, y se espera que alcance su punto máximo hacia la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 20 grados.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado en su mayoría, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde, aumentando ligeramente a un 10% en las horas posteriores, aunque se prevé que cualquier lluvia sea escasa y no afecte las actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 54% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que se mantenga en un 0% durante la mañana y la primera parte de la tarde, aumentando a un 40% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque las condiciones no parecen propensas a tormentas severas.

Los ciudadanos de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento en la tarde, especialmente para aquellos que planean realizar actividades que puedan verse afectadas por ráfagas más fuertes. En resumen, se prevé un día agradable, con temperaturas suaves y un cielo mayormente despejado, perfecto para disfrutar de la belleza del otoño en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.