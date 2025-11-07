El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que rondarán los 3 a 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad hasta las 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, alcanzando un 30% entre las 7 y las 9 de la noche. Aunque se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos estén preparados por si acaso.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado durante la mañana, con un aumento en la cobertura nubosa hacia la tarde y la noche, donde se prevén intervalos nubosos. Esto podría dar lugar a un atardecer pintoresco, aunque con la posibilidad de que algunas nubes cubran el horizonte.

La sensación térmica se mantendrá agradable durante la mayor parte del día, pero se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la noche. En resumen, el día de hoy en Utrera se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el tiempo cambie.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.